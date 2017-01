26.01.17 - 16:53

Am Freitag nur die Kfz-Zulassungsstelle in Dülmen geöffnet

Viele Menschen liegen zur Zeit erkältet oder mit Grippe im Bett. Den Kreis Coesfeld zwingt das jetzt dazu schon die zweite Kfz-Zulassungsstelle vorübergehend zu schließen. In Coesfeld stehen sie morgen (27.01.) vor verschlossenen Türen. Als einzige Kfz-Zulassungsstelle im Kreis hat morgen Dülmen geöffnet, und zwar von 7:45 Uhr bis 12:00 Uhr. Die Lüdinghauser Zulassungsstelle ist schon seit einigen Tagen geschlossen, weil zu viele Mitarbeiter krank sind. In der kommenden Woche entspannt sich die Situation wieder, hofft der Kreis. Falls Sie nicht dringend ein Auto an- oder abmelden müssen, verschieben sie den Termin lieber in die nächste Woche.