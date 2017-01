26.01.17 - 12:39

Coesfelder gesteht Mitbewohner mit Axt erschlagen zu haben

Ein Mann aus Coesfeld hat gestanden einen Mitbewohner mit Axthieben und Messerstichen getötet zu haben. Am Vormittag war der Prozessauftakt am Landgericht in Münster. Der Angeklagte und das Opfer lebten mit sechs weiteren Mitbewohnern auf einem Bauernhof in Rosendahl. Die Gruppe feierte tagelang mit lauter Technomusik und Drogen. Vor Gericht sagte der Angeklagte heute aus, dass es Streit um die laute Musik gegeben habe. Ihm seien die Sicherungen durchgebrannt. Ein Radfahrer hatte die Leiche im Oktober 2013 entdeckt. Sie lag eingewickelt in eine Plastikplane in der Nähe des Wertstoffhofs in Höven. Die Polizei hatte den Angeklagten schon von Anfang an als möglich Täter im Blick. Festgenommen hat sie ihn aber erst im vergangenen Jahr - nach einer Aussage seiner Ehefrau, die offenbar in die Tat eingeweiht war.