26.01.17 - 15:14

Fachkräfte informieren sich über Salafismus

In Verbindung mit Anschlägen hören wir immer wieder von jungen Menschen, die sich radikalisiert haben. Im Blickpunkt stehen unter anderem Salafisten. Im Kreis Coesfeld gibt es bislang keine Anzeichen für solche Strömungen. Jugendarbeiter, Sozialarbeitern und Flüchtlingshelfer sollen aber vorbereitet sein. Eine Expertin des NRW-Verfassungsschutzes hat deshalb jetzt Mitarbeiter im Kreishaus in Coesfeld geschult. Es ging unter anderem darum ein Bewusstsein für Risikogruppen zu schaffen. Warnsignale könnten sein, wenn sich junge Menschen auffällig verändern und sich abschotten. Insgesamt 200 Mitarbeiter aus verschiedenen Bereichen des Kreises haben an den Schulungen teilgenommen.