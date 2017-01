26.01.17 - 06:45

Kino für Lüdinghausen heute Thema im Rat

Mal eben schnell mit den Kindern in die Nachmittagsvorstellung oder mit Freunden einen spontanen Kinoabend erleben - das ist für Lüdinghauser nicht so ohne weiteres möglich. Sie müssen nach Münster, Dülmen oder Coesfeld fahren. Die gute Nachricht: Die Kinopläne nehmen Fahrt auf. Viele von Ihnen sind heute im Kapitelsaal der Burg Lüdinghausen dabei, wenn zwei Investoren ihre Konzepte vorstellen. So viel jetzt zum Frühstück schon mal: Für das mögliche Kino ist die Fläche neben dem Laden "Bruno Kleine" vorgesehen.

"Daumen hoch fürs Kino" - schickt uns Radio Kiepenkerl-Hörerin Silvia über WhatsApp. Sie freut sich, wenn dadurch künftig mehr in Lüdinghausen los ist. Endlich, sagt auch Bürgermeister Richard Borgmann von der CDU. Er setzt sich seit Jahren für ein Kino ein. Diesmal ist er sicher, dass es klappt. Einen möglichen Betreiber habe die Stadt an der Hand. Michael Spiekermann-Blankertz von der SPD ist zuversichtlich, dass der Rat heute die entsprechenden Weichen stellt. Anders als bei früheren Anläufen hätte die Politik diesmal die Möglichkeit, zwischen zwei unterschiedlichen Kino-Konzepten zu entscheiden. Wichtig ist ihm, dass das Kino dazu beiträgt, die Innenstadt zu beleben.