26.01.17 - 12:31

Neue Trinkwasserleitung in Lüdinghausen

Ab und zu mal brechen Wasserrohre im Boden im Kreis Coesfeld. Das ist vor allem zum Start in den neuen Tag ärgerlich. Damit es gar nicht erst soweit kommt, erneuert der Versorger Gelsenwasser Trinkwasserleitungen. Das plant er gerade in Lüdinghausen. Ist es am Montag frostfrei, geht es los. Das ganze betrifft den Stadtstannenweg von der Selmer Straße bis zur Glatzer Straße. Für Autofahrer sind Umwege über die B 58 und Westrup ausgeschildert. Mitte Februar sollen die Arbeiten abgeschlossen sein.