26.01.17 - 12:28

Neuer Anlauf für die Pläne rund um den Rhode-Platz in Nottuln

Sie sollen in einem größeren Edeka in Nottuln einkaufen gehen. Das ist der Plan! zuvor muss aber erst einmal ein Konzept für den Bereich davor, rund um den Busbahnhof stehen. Der zuständige Ausschuss hat jetzt über einen neuen Vorschlag der Gemeinde beraten. Der Vorschlag der Gemeinde ist gut angekommen. Auf den ersten Blick. Die Politik muss jetzt natürlich zunächst mal alles sacken lassen. Die Gemeinde will den Busbahnhof an die Daruper Straße verlegen. Die Straße selbst will die Gemeinde entsprechend umgestalten. Das ist durch die neue Umgehungsstraße möglich, wenn sie denn dann mal fertig ist. Ein Kreisverkehr ersetzt die beiden Ampeln. Dadurch sind die ganzen Abbiegespuren nicht mehr nötig und es ist genug Platz für die Haltestellen der Busse da. Die Gemeinde macht sich jetzt an die ganzen Pläne dafür. Sie will während des Verfahrens die Anwohner fragen, was sie davon halten. Bevor die Gemeinde loslegt, muss der Rat Mitte März erst einmal sein Okay unter den Vorschlag mit dem Busbahnhof setzen.