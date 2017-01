26.01.17 - 12:32

Polizei sucht Wohnwagen-Diebe in Herbern

Noch keine Spur hat die Polizei von den Unbekannten, die in Nottuln zu Beginn der Woche einen Reisebus gestohlen haben. Jetzt sucht die Polizei auch noch nach Wohnwagen-Dieben in Herbern. Sie stahlen den Wohnwagen von einem Hinterhof eines Firmengeländes an der Ascheberger Straße. Der Wohnwagen ist weiß von der Marke "Hobby" - er hat folgendes Kennzeichen "COE-AW 71". Die Polizei hofft auf Hinweise.