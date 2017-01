26.01.17 - 06:44

Prozess zu grausigem Leichenfund in Coesfeld startet heute

Die Bilder eines grausigen Fundes in Coesfeld hat ein Fahrradfahrer heute wieder vor Augen. Knapp dreieinhalb Jahre ist es her, dass er in einem Waldstück eine in einen Plastiksack gewickelte Leiche fand. Die Polizei hatte schon kurz nach dem Fund einen Coesfelder als Täter im Visier. Heute startet vor dem Landgericht Münster der Prozess gegen den Mann. Er soll seinen damaligen Mitbewohner mit einem Messer und einer Axt getötet haben. Hintergrund sollen Streitereien gewesen sein. Der Coesfelder ist wegen Totschlags angeklagt.