27.01.17 - 12:02

Blickallee in Havixbeck soll ruhiger werden

Auf Ortsdurchfahrten in kleineren Orten ist vor allem im Berufsverkehr morgens und abends eine Menge los. In Havixbeck ärgern sich Anwohner der Blickallee über Verkehrslärm, der ist vor allem bei offenem Fenster kaum auszuhalten. Der Bauausschuss hat sich jetzt damit beschäftigt. Die Gemeinde soll verschiedene Lösungen prüfen. Fakt ist: Der Verkehr auf der Blickallee nimmt in den kommenden Jahren noch zu. Das haben Experten ausgerechnet. Künftig brettern bis zu 6000 Autos und Lastwagen über die Straße. Die Gemeinde soll mal prüfen wie es sich auswirkt, wenn sie für eine ruhigere Blickallee sorgt. Weicht der Verkehr dann auf Nachbarstraßen aus? Eine andere Lösung wäre es, die Blickallee in eine „Fahrradstraße“ umzuwandeln. Das ist eine Straße, auf der Autos und Fahrräder gemeinsam unterwegs sind, Fahrräder aber immer Vorrang haben. Und die Gemeinde soll mal prüfen, ob es möglich ist, die Zufahrten zu den Einkaufsmärkten an der Blickallee zeitweise zu sperren. Der Verkehr würde sich dann auf andere Zufahrten konzentrieren. Der Rat entscheidet Mitte Februar über ein Konzept.