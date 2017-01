27.01.17 - 15:59

Erste Ermittlungsergebnisse nach Dernekämper Unfall

Zu hohes Tempo und wenig bis gar keine Fahrpraxis: Diese Kombination hat wahrscheinlich zu dem schweren Unfall mit drei Jugendlichen im Dülmener Dernekamp geführt. Die Polizei hat die Spuren am Unfallort begutachtet, allererste Ermittlungsergebnisse liegen jetzt vor. Das Unfallauto kam in einer Kurve von der Lüdinghauser Straße ab und landete im Straßengraben. Durch die Wucht des Aufpralls schleuderte es durch die Luft, streifte zwei Bäume und blieb schließlich senkrecht vor einem dritten Baum stehen. Das lässt sich anhand der Spuren nachvollziehen. An einem Baum ist die Rinde in vier Meter Höhe abgerissen. All das weist darauf hin, dass das Auto zu schnell unterwegs war. Die 17-jährige Fahrerin hatte zwar einen Führerschein beantragt, ihn aber noch nicht bekommen. Das Auto hat sie sich aus dem Familienkreis besorgt. Sobald das möglich ist, will die Polizei die Fahrerin und ihre beiden Mitfahrer befragen. Noch liegen die drei Jugendlichen schwer verletzt im Krankenhaus. Lebensgefahr besteht nicht.