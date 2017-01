27.01.17 - 06:11

Markt in Billerbeck ab heute wieder am alten Standort

Frische Sachen fürs Wochenende einkaufen – das steht bei vielen von Ihnen heute an. Billerbecker freuen sich ganz besonders darauf, heute Nachmittag über ihren Wochenmarkt am alten Standort in der Fußgängerzone in der Langen Straße zu bummeln. Die Arbeiten für den Innenstadt-Umbau sind hier soweit vorangekommen, dass wieder Platz für den Markt ist. Die Kanal- und Pflasterarbeiten sind endlich abgeschlossen. Die Markthändler mussten wochenlang ausweichen. Die Arbeiter ziehen jetzt ein Stück weiter. Im Frühjahr soll alles fertig sein. Die Billerbecker Innenstadt ist künftig durch neues Straßenpflaster, neue Leuchten und schöne Bänke zum Ausruhen noch attraktiver. Billerbecker sollen sich wohlfühlen und Besucher gerne wiederkommen.