27.01.17 - 12:00

Schnelles Internet für Dülmener Bauerschaft Rödder

Familien im Außenbereich im Kreis Coesfeld stehen nicht mehr lange beim schnellen Internet hintenan. In vielen Bauerschaften laufen Projekte - im Dülmener Wohngebiet Rödder beispielsweise sind jetzt 90 Prozent der nötigen Leerrohre verlegt. Als nächstes schießt der Anbieter die Kabel durch. Bis zum Frühjahr sollen die Menschen in Rödder komplett angeschlossen sein. In Mitwick starten die Arbeiten für schnelleres Internet voraussichtlich schon in der kommenden Woche. Auch hier kommen erst die Leerrohre in den Boden. Anwohner packen dabei fleißig mit an. So soll es auch in Daldrup laufen. Hier soll der Startschuss in den kommenden Wochen sein.