27.01.17 - 06:14

Schwerer Unfall mit drei Jugendlichen im Dülmener Dernekamp - Feuerwehr schneidet Fahrerin raus

Quelle: Feuerwehr Dülmen

Sie haben heute Morgen wieder freie Fahrt im Dülmener Wohngebiet Dernekamp bis zu dem Abzweig nach Seppenrade - und das noch nicht lange. Stundenlang, bis 3.30 Uhr heute Morgen war die Straße gesperrt. Hier hatte es am Abend einen schweren Unfall mit drei Jugendlichen gegeben.

Wirklich dramatische Bilder haben Polizei und Feuerwehr da gesehen. So muss es zugegangen sein: Eine 17-Jährige kommt in einer Kurve von der Straße ab, rast in den Graben, schleudert zurück und prallt gegen zwei Bäume am Straßenrand. Die Feuerwehr schneidet die Fahrerin aus dem Wrack. Alle drei sind schwer verletzt. Sobald sie versorgt sind, beginnt die Polizei mit der Unfallaufnahme. Es ist ein großes Spurenbild: Die Unfallstelle ist knapp 200 Meter lang, überall Trümmerteile. Die Feuerwehr leuchtet alles aus. Ein Sachverständiger kommt noch dazu. Heute Vormittag werten die Ermittler alle Spuren und Fotos aus. Sie prüfen, ob die junge Frau möglicherweise zu schnell gewesen ist.