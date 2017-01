28.01.17 - 07:57

Coesfelder Feuerwehr bekommt neuen Rüstwagen

In einem Notfall muss für die Einsatzkräfte im Kreis alles ganz schnell gehen. Damit sie noch schneller und besser helfen kann, bekommt die Coesfelder Feuerwehr heute einen neuen Rüstwagen. Er ist ein Ersatz für den in die Jahre gekommenen alten Wagen. Der neue Rüstwagen ist moderner ausgestattet und für schwere Einsätze gedacht. Ein dickes Seil ist an Bord, um Autos zum Beispiel bei schweren Unfällen aus dem Graben zu ziehen. Es gibt eine spezielle Säge, um Autodächer aufzuschneiden und ein Boot für Einsätze auf dem Wasser. Neu ist allerdings auch die Bedienung des Wagens. Die Feuerwehrleute lernen die neue Technik in Schulungen kennen. Im März geht der neue Wagen in Betrieb.