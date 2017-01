28.01.17 - 11:43

Erhöhte Sicherheit bei Fußballderby: Preußen Münster spiel in Osnabrück

In der dritten Liga steht heute ein brisantes Derby an. Preußen Münster spielt beim Erzrivalen Vfl Osnabrück. Zum ersten Mal seit langer Zeit dürfen Gästefans aus Münster heute in Osnabrück wieder ins Stadion. Bei vergangenen Spielen kam es so oft zu Krawallen, dass die jeweils gegnerischen Fans lange ausgeschlossen waren. 1200 Preußen Fans haben sich für heute Tickets gesichert. Die meisten reisen mit der Bahn an. Die Bundespolizei ist daher rund um den Osnabrücker Bahnhof verstärkt im Einsatz. Damit es möglichst friedlich bleibt, gilt in den Zügen ein Alkoholverbot. Auch auf dem Weg zwischen Bahnhof und Stadion sind Glasflaschen, Dosen und Alkohol verboten. Bei Verstößen drohen hohe Geldstrafen. Erstmals nutzt die Polizei den Kurznachrichtendienst Twitter während Anreise, Spiel und Abreise. Darüber will sie Fans auf dem Laufenden halten und versuchen die Lage zu beruhigen. Das Spiel sehen Sie heute ab 14 Uhr live und in voller Länge im NDR Fernsehen.