28.01.17 - 07:37

Krankheitswelle überstanden - ab Montag wieder alle Kfz-Zulassungsstellen geöffnet

Ein Auto an- oder umzumelden ist im Kreis Coesfeld in den vergangenen Tagen gar nicht so leicht gewesen. Weil zu viele Mitarbeiter krank waren, hatte zuletzt nur noch die Zulassungsstelle in Dülmen geöffnet. Bald sind lange Wege und Wartezeiten aber wieder Geschichte. Der Kreis sagta auf Radio Kiepenkerl-Nachfrage, dass die meisten Mitarbeiter auf dem Weg der Besserung sind. Ab Montag soll es wieder den gewohnten Service in allen drei Zulassungsstellen geben, also in Lüdinghausen, Dülmen und Coesfeld.