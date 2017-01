28.01.17 - 08:43

Sicherheitskonzept für Karnevalsumzug in Ottibotti steht

Karnevalsvereine, Ordnungsämter und Polizei brüten in diesen Tagen über den Sicherheitskonzepten für die großen Umzüge bei uns im Kreis. Im Hinterkopf haben sie dabei unter anderem den Anschlag mit einem LKW auf einen Weihnachtsmarkt in Berlin. Die Karnevalsgesellschaft in Ottmarsbocholt hat ihr Sicherheitskonzept jetzt vorgestellt. Gemeinde und Karnevalsgesellschaft sind ganz entspannt. Sie wollen ein friedliches Fest feiern, wie in jedem Jahr. Daher stellen sie zum Beispiel keine Betonklötze auf, um mögliche Anschläge mit einem LKW zu verhindern. Das sei übertrieben. Die Polizei ist aber verstärkt im Einsatz. Mehr Polizisten stehen unter anderem an den Ortseinfahrten und haben alles im Blick. Ein Glasverbot gibt es beim Karneval in OttiBotti auch nicht. In den vergangenen Jahren habe es damit nie Probleme gegeben, sagt der Verein.