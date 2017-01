29.01.17 - 09:26

Gesprengter Geldautomat in Appelhülsen

Fotos: Andre Braune

Anwohner in Appelhülsen wurden heute um 5 Uhr morgens von einem lauten Knall geweckt. Sie riefen die Polizei - die rückte an und stellte fest: Unbekannte hatten versucht den Geldautomaten in der Volksbank zu sprengen. Es blieb bei dem Versuch, lediglich das Bedienfeld des Automaten ist in alle Richtungen auseinander geflogen. Außerdem sind zwei Scheiben der Bank zerborsten. Die Täter flüchteten daraufhin ohne Beute. Die Polizei sucht sie mit Hilfe der Aufnahmen der Überwachungskamera, sagt Sprecher Rolf Werenbeck Ueding. Es handelt sich um drei Täter. Sie flüchteten in einem schwarzen Audi. Einer ist schlank, sehr groß, trägt einen grauen Kapuzenpullover und hat ein länges Gesicht. Der zweite Täter ist eher mittelgroß und kräftig. Der dritte Täter trägt einen dunklen Kapuzenpullover.