29.01.17 - 11:30

Handgranate in Mehrfamilienhaus in Buldern entdeckt

Ein gemütlicher Sonntag Vormittag auf der Couch - nicht für die Anwohner eines Hauses im Dohlenweg in Buldern. Sie mussten das Haus verlassen, da ein Bewohner wahrscheinlich eine Handgranate gefunden hat. Er hatte sie anscheinend bei einem Spaziergang gefunden, mit nach Hause genommen und im Keller gelagert. Feuerwehr und Polizei rückten an und schickten Fotos der möglichen Granate an den Kampfmittelräumdienst. Er trifft gegen Mittag in Buldern ein, nimmt die Granate mit und sprengt sie voraussichtlich kontrolliert auf einem Feld. Eine akute Gefahr besteht nicht, sagen die Einsatzkräfte.