29.01.17 - 09:24

Kreisvertreter auf dem Landesparteitag der AFD

Vor gut einem Monat ist der Vorstand der Alternativen für Deutschland im Kreis Coesfeld zurückgetreten - aus Frust über Mauscheleien und Machtspiele. Frühstens Mitte Februar wählt der Kreisverband eine neue Spitze. Heute diskutieren AfD-Vertreter aus dem Kreis erstmal auf dem Landesparteitag in Oberhausen mit. Der letzte Schliff für das Landtagswahlprogramm steht auf der Tagesordnung. Angesichts der Streitereien in der Partei dürften Inhalte allerdings in den Hintergrund geraten, sagt RKK Politikwissenschaftler Klaus Schubert von der Uni Münster. Die Partei müsse sich erstmal entscheiden, ob sie eine rechts-konservative oder rechts-radikale Partei sei. Es sei wahrscheinlich, dass die Alternative für Deutschland auch im NRW-Landtagswahlkampf auf Provokationen setze. Aus Sicht der Partei sei es eine erfolgreiche Strategie erst für Empörung zu sorgen und dann zu beschwichtigen. Das schaffe Aufmerksamkeit.