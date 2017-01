29.01.17 - 09:22

Sportergebnisse

Die Handballerinnen der DJK Coesfeld sind weiter auf dem letzten Platz in der Oberliga. Sie verlieren gegen den Spitzenreiter und haushohen Favoriten SG Menden aus dem Sauerland mit 18 zu 29.

Die Volleyballerinnen des ASV Senden unterliegen in Bremen mit 1:3. Senden mischt in der 3. Liga trotzdem weiter munter im Tabellenmittelfeld mit.

Jetzt schauen wir auf das Hallenfußballturnier des Fußballkreises Münster. Die Mannschaften Tus Ascheberg, SV Bösensell, SV Südkirchen und FC Nordkirchen sind ausgeschieden. Heute gehen die Vorrundenspiele unter anderem mit Blau Weiß Ottmarsbocholt und Gelb Schwarz Hohenholte weiter.