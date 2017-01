30.01.17 - 14:47

Bahnübergang in Lüdinghausen gesperrt

Umwege müssen Sie gerade auch zwischen Seppenrade und Lüdinghausen in Kauf nehmen. Der Bahnübergang an der Seppenrader Straße ist gestört. Die Schranken öffnen sich nicht mehr. Techniker der Bahn kümmern sich um das Problem. So lange leitet die Polizei den Verkehr um. Die Züge auf der Strecke Enschede-Lüdinghausen-Dortmund fahren.