30.01.17 - 12:51

Einbrecher im Edeka-Markt in Senden

Die neue Arbeitswoche hat für die Mitarbeiter des Edeka-Marktes in Senden an der Münsterstraße mies begonnen. Sie kamen heute Morgen zu ihrem Laden und stellten fest: Hier waren Einbrecher am Werk. Die Polizei und der Supermarkt-Betreiber sind noch dabei, sich einen Überblick zu verschaffen. Unbekannte schmissen Pflastersteine in die Fensterscheibe und kletterten durch das Loch. Was genau weggekommen ist, prüft der Betreiber noch. Die Polizei hofft auf Nachbarn, die vom zersplitternden Glas in der Nacht wach geworden sind und nachgeschaut haben. Vielleicht können sie durch Hinweise helfen, die Einbrecher zu schnappen.