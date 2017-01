30.01.17 - 06:45

Heute startet die Vergabe der Fahrradkäfig-Chips in Ascheberg

Heute Morgen steigen einige von Ihnen auf dem Weg zur Arbeit aufs Fahrrad und ab geht es zum Bahnhof. In Ascheberg stellen Sie Ihr Fahrrad bald diebstahlsicher ab, wenn Sie das Glück haben und einen Chip für einen Fahrradkäfig bekommen, den die Gemeinde im Februar am Bahnhof aufbaut. Um 8 Uhr heute Morgen öffnet das Bürgerbüro und nimmt Anträge für einen Chip entgegen. Chips bekommen Fahrradfahrer, die regelmäßig vom Bahnhof mit dem Zug zur Schule, zur Uni oder zur Arbeit fahren. Wer einen Chip haben will, muss seine Dauerfahrkarte mitbringen. 50 Fahrräder haben in dem Käfig Platz.