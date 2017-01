30.01.17 - 06:47

Kreis bereitet Verteilung von Jodtabletten vor - Lieferung ist komplett

Der belgische Pannenreaktor Tihange ist nur knapp drei Stunden vom Kreis Coesfeld entfernt. Um bei möglichen Katastrophen schnell reagieren zu können, sollen Städte und Gemeinden im Kreis vorsorglich Jodtabletten einlagern. Die Lieferung für den Kreis Coesfeld ist jetzt komplett.

Fast 700.000 Jodtabletten lagern zur Zeit in der Krankenhausapotheke in Coesfeld. Das ist nur eine Zwischenstation. Bis zum Sommer will der Kreis Coesfeld sie an die Städte und Gemeinden bei uns verteilt haben. In den kommenden Wochen rechnet er aus, welcher Ort wieviele Tabletten benötigt und organisiert den Transport. Das Land hat die Tabletten gekauft. Bei einem Atomunfall besteht die Gefahr, dass die Schilddrüse radioaktives Jod aufnimmt. Nehmen wir frühzeitig Jodtabletten ein, ist die Schilddrüse gesättigt und nimmt das radioaktive Jod nicht auf. Das Risiko, an Schilddrüsenkrebs zu erkranken, sinkt. Vor allem Schwangere, junge Menschen und Kinder sind gefährdet. Deshalb sollen diese Gruppen vorrangig Tabletten bekommen.