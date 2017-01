30.01.17 - 12:55

Plätze im abschließbaren Fahrradkäfig in Ascheberg fast ausgebucht

In Ascheberg gibt es gegen den Fahrradklau bald einen abschließbaren Käfig – und heute gibt es die Chips. Und die gehen weg wie nix... Heute Mittag hat das Bürgerbüro Bilanz gezogen: Um acht Uhr neue Morgen, noch bevor die Mitarbeiterinnen den Schlüssel zum Bürgerbüro herumgedreht hatten, war die Warteschlange schon lang. 50 Plätze gibt es in dem abschließbaren Fahrradkäfig am Bahnhof – und 35 sind schon weg. Das Bürgerbüro hat jetzt geschlossen, morgen gibt es eine neue Chance, die letzten Chips für den Fahrradkäfig zu bekommen. Die Gemeinde hat aber schon signalisiert, bei großer Nachfrage die Plätze im Käfig aufstocken zu wollen. Die Gemeinde baut den Fahrradkäfig im Februar auf.