30.01.17 - 17:54

Reizgas an Selmer Schule: 30 Schüler kommen in Krankenhäuser

30 Schüler der Sekundarschule in Selm verbringen den Abend im Krankenhaus. Sie haben im Foyer ihrer Schule heute vermutlich Reizgas abbekommen. Bei dem anschließenden Großeinsatz waren unter anderem Rettungskräfte aus Ascheberg, Olfen und Lüdinghausen im Einsatz. Die Rettungskräfte stellten bei vielen Schülern die typischen Folgen von Reizgas fest. Die Betroffenen hatten Probleme zu atmen, es kratzte im Hals und die Augen brannten. Nach ersten Erkenntnissen sind die Schüler überwiegend nur leicht verletzt. Am Mittag hatte die Schule Alarm geschlagen. In der Luft ließ sich kein Reizgas mehr nachweisen. Das heißt aber nichts. Gas verflüchtigt sich schnell. Die Polizei will jetzt mit Schülern und Lehrern sprechen. Möglicherweise hat jemand etwas beobachtet und kann aufklären, ob es sich tatsächlich um Reizgas handelte und wer es freigesetzt hat.