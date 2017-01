30.01.17 - 12:46

Senden stellt Reparatur-Team für Arbeiten an der Steverhalle zusammen

Der Steverhalle in Senden ist ihr Alter eigentlich gar nicht anzusehen... Sie hat aber schon fast 30 Jahre auf dem Buckel und schauen wir genauer hin, sehen wir erste Altersspuren. Die Gemeinde hat sich jetzt mit Architekten getroffen um zu besprechen, was zu tun ist. Das Tonnendach ist zum Beispiel teilweise undicht. Gleich ein ganzer Schwung an Experten ist nötig, um der Steverhalle neuen Glanz zu verleihen. Die Gemeinde stellt eine Arbeitsgruppe zusammen: Wegen der Mängel am Dach steht ein Statiker an oberster Stelle. Dann folgt die Technik, sie ist genauso alt wie die Steverhalle. Und wegen der vielen Veranstaltungen natürlich besonders wichtig und umfangreich. Brandschutzexperten, Fachleute für Lüftung und Heizung sind auch noch dabei. Ist das Team komplett, muss es bis September einen Katalog aufstellen. Also, welche Arbeiten nötig sind und was sie kosten. Denn die Gemeinde will noch in diesem Jahr Fördergeld beantragen. Folgt im kommenden Jahr die Zusage, könnten die Arbeiten zügig starten. Wie die ablaufen sollen, das müssen die Experten dann noch organisieren.