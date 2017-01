30.01.17 - 12:53

Stadt Lüdinghausen und Regionalverkehr Münsterland sprechen über Schulbusverkehr

Heute Mittag bringen Schulbusse im Kreis den ersten Schwung an Kindern und Jugendlichen nach Hause. Andere Kinder müssen bis zum Nachmittag in der Schule sitzen. Oft sind Schulbusse leer unterwegs. Lüdinghausen will seinen Schulbusfahrplan überarbeiten und trifft sich dazu übermorgen mit dem Busunternehmen Regionalverkehr Münsterland. Die Stadt will noch die Anmeldephase abgewartet, vor allem bei den Grundschülern gibt es in der Regel neue Bereiche für die Busse. Klar ist schon: Das Olfener Modell nach Bedarf kommt für Lüdinghausen nicht in Frage – hier müsste die Stadt die Busse nachrüsten. Viel zu teuer. Ein Gutachter hatte gesagt, dass sich die Bauerschaften Tüllinghof und Ermen an die Linie Lüdinghausen-Selm-Lünen anbinden ließe. Vor- und Nachteile wollen Stadt und RVM durchsprechen. Auch ein Taxibus könnte Kinder befördern. Der Bürgerbus kommt voraussichtlich nicht mehr infrage, da er selbst mit seinen Linien schon ausreichend ausgelastet ist. Ändert sich etwas, soll es nach den Sommerferien losgehen