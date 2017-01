30.01.17 - 06:26

Union Lüdinghausen steckt Niederlage gegen Bonn-Beul ein

Es ist wie verhext. Union Lüdinghausen schafft in der Badminton-Bundesliga einfach nicht den Anschluss an die Spitzengruppe. Lüdinghausen verliert in Bonn-Beul knapp mit 3:4.