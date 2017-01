30.01.17 - 06:50

Update nach gesprengtem Geldautomat: Filiale in Appelhülsen öffnet heute

Wieder einmal haben Unbekannte bei uns im Kreis Coesfeld versucht, einen Geldautomaten zu sprengen. Es ist DAS Gesprächsthema in Appelhülsen. Viele Menschen haben sich die Schäden an der Bankfiliale angeschaut. Fensterscheiben sind zerbrochen, nur notdürftig geflickt. Die Polizei ermittelt heute weiter. Die Bankfiliale öffnet heute Morgen ganz normal, heißt: Für Ihre Geldgeschäfte müssen Sie nicht zu anderen Volksbank-Filialen ausweichen.

Aber klar, die Mitarbeiter haben heute Morgen ein mulmiges Gefühl, wenn sie die Schäden an ihrer Bank sehen. Das kann sich jeder von uns vorstellen. Aber es muss ja weitergehen. Der Geldautomat ist teiweise gesprengt. Das Bedienfeld des Automaten ist in mehrere Teile zerbrochen. Bis der Automat wieder funktioniert, dauert es grob geschätzt ein paar Tage. Die Arbeit der Polizei braucht auch noch ein bisschen Zeit. Sie wertet heute weiter Spuren aus. Außerdem befragt sie Zeugen und geht Hinweisen nach.

Bei uns gab es bereits mehrere Fälle von gesprengten Geldautomaten: in Capelle, Darup und im vergangenen Sommer in Vinnum.