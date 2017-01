31.01.17 - 06:26

Ärger um Kunstrasenplatz in Nottuln - die Zeit drängt

Nach der Schule oder der Arbeit im Sportverein austoben: das tut gut - allerdings nicht in Nottuln auf dem Kunstrasenplatz... Wellen, Buckel und tiefe Furchen haben sich hier gebildet. Radio Kiepenkerl-Hörer ärgern sich: Fußballspielen macht keinen Spaß mehr. Zudem ist die Gefahr sich zu verletzen groß. Dabei drängt die Zeit eigentlich. In wenigen Wochen endet zum Beispiel die Winterpause der Fußballer. Außerdem nutzen auch viele Jugendmannschaften den Platz. Bislang! Der Verein sagt, der Kunstrasen sei schon uralt und durch die starke Nutzung, Wind und Wetter arg in Mitleidenschaft gezogen. Darum laufen bereits Gespräche mit der Gemeinde. Ihr gehört das Gelände. Die Gemeinde sagt, es gebe immer wieder mal Platzbegehungen. Gefährliche Stellen seien dabei bislang nicht aufgefallen. Ihr Plan sehe vor, in diesem Jahr herauszufinden, wie teuer die Reparatur wird. Die Politik muss das Geld dafür freigeben. Immerhin will sich die Gemeinde den Platz kurzfristig noch mal anschauen. Was daraus wird - Radio Kiepenkerl bleibt dran.