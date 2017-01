31.01.17 - 11:40

+++UPDATE+++B 474 zwischen Dülmen und Seppenrade jetzt wieder frei

Sie haben auf der Bundesstraße 474 zwischen Dülmen und Seppenrade wieder freie Fahrt. Ein Viehtransporter und ein Auto waren heute Vormittag in der Bauerschaft Ondrup in Höhe der Fleischerei zusammengestoßen. Die Polizei hat ihre Unfallaufnahme jetzt beendt. Die Fahrbahn ist aufgeräumt. Was bislang feststeht: Der Viehtransporter wollte in der Bauerschaft auf die Bundesstraße abbiegen. Er fuhr auf die B 474 und eine Autofahrerin prallte in den Transporter. Die Frau und ihr zweijähriger Sohn, der mit im Auto sass, wurden verletzt. Ein Rettungswagen brachte sie ins Krankenhaus. Der Transporter hat einen Achsbruch. Und der ist so kompliziert, dass er nicht weiterfahren kann. 350 Ferkel hatte der Transporter geladen – die mussten in einen anderen Laster. Die Einsatzkräfte schoben den leeren Transporter auf einen Wirtschaftsweg. Jetzt ermittelt die Polizei die genauen Hintergründe des Unfalls.