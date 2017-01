31.01.17 - 11:06

+++AKTUELL+++ Unfall zwischen Dülmen und Seppenrade - B 474 teilweise gesperrt

Sie fahren Umwege auf der wichtigen Verbindungsstrecke, der B474, zwischen Dülmen und Seppenrade. Die Bundesstraße ist zwischen dem Kreisverkehr in Seppenrade und der Panzerstraße komplett gesperrt. In der Bauerschaft Ondrup in Höhe der Fleischerei sind ein Viehtransporter und ein Auto zusammengestoßen. Menschen sind verletzt. Rettungswagen und ein Notarzt sind gerade angekommen. Die Feuerwehr ist unterwegs, um ausgelaufenes Öl und Sprit abzustreuen. Wie lange die B 474 zwischen Dülmen und Seppenrade gesperrt bleibt, kann die Polizie bislang noch nicht abschätzen. Radio Kiepenkerl hält Sie auf dem Laufenden.