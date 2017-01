31.01.17 - 11:03

Aufwärtstrend auf dem Arbeitsmarkt im Kreis Coesfeld

Der Arbeitsmarkt im Kreis Coesfeld bewegt sich im Januar: Nach Monaten mit recht stabilen Arbeitslosenzahlen und einer niedrigen Quote, gibt es jetzt einen recht deutlichen Anstieg. Die Coesfelder Arbeitsagentur hat heute Vormittag aktuelle Zahlen vorgestellt. Über 300 Menschen sind in der Statistik dazugekommen, bei der Quote haben wir jetzt eine 3 davor: 3,2 Prozent sind es genau. Sorgen macht sich die Arbeitsagentur allerdings nicht. Dieser Trend im Januar sei nicht ungewöhnlich. Viele Menschen in der Statistik seien nur kurzfristig arbeitslos. Die Nachfrage bei Unternehmen sei weiterhin hoch und die Arbeitslosigkeit ist niedirger als im Januar vor einem Jahr.