31.01.17 - 06:29

Ermittlungen nach Reizgas-Vorfall in Sekundarschule Selm laufen

Wer hat in der Sekundarschule in Selm, gleich hinter der Südkreisgrenze, Pfefferspray oder Reizgas versprüht? Die Polizei forscht heute weiter und befragt Schüler und Lehrer. Rettungskräfte, unter anderem aus Ascheberg, Olfen und Lüdinghausen, unterstützten ihre Kollegen am Nachmittag während des Großeinsatzes von Polizei und Feuerwehr. Jemand hatte jede Menge Reizgas im Foyer der Schule versprüht. 30 Schüler kamen ins Krankenhaus. Die Polizei hofft auf Hinweise.