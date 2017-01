31.01.17 - 10:59

Größerer Aldi-Markt in Billerbeck hat nächste Planungsphase erreicht

Damit Sie beim Einkaufen mehr Auswahl haben, vergrößeren sich einige Supermärkte im Kreis Coesfeld. Das hat auch der Aldi-Markt an der Darfelder Straße in Billerbeck vor. Heute endet eine weitere Phase in dem Verfahren. Heute endet die Frist, in die Pläne zu schauen. Und so geht es weiter: Ein Baustart rückt langsam aber sicher näher. Die Politik schaut noch einmal über die Pläne - der Rat entscheidet Anfang März abschließend. Dann hat der Betreiber Planungssicherheit und kann einen Baustart organisieren. Der Aldi ist im Moment klein, er verdoppelt sich durch das Projekt fast. Das hat Folgen für Billerbecker. Sie müssen ihre frischen Metzger- und Bäckersachen woanders kaufen. Für beide, Metzger und Bäcker, ist nach dem Umbau kein Platz mehr. Das hatte die Politik zunächst kritisch gesehen, letzendlich hat sie aber keine Möglichkeit daran zu schrauben.