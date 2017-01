31.01.17 - 16:46

Grundschule in Lette bleibt katholisch

Die Grundschule in Lette bleibt eine katholische Bekenntnisschule. Gegen 16:45 Uhr hatte die Stadt die Stimmen des Elternentscheids ausgezählt. 74 Eltern stimmten dafür, die Schule in eine christliche Gemeinschaftsschule umzuwandeln. Noch mehr Eltern wollten allerdings, dass alles so bleibt wie es ist. Die Stadt zählte 87 Stimmen für den Erhalt der katholischen Bekenntnisschule.