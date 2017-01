31.01.17 - 19:36

Reizgas an Selmer Schule: 13-jähriger Schüler gesteht

Ein 13-jähriger Schüler hat zugegeben Reizgas an der Sekundarschule in Selm versprüht zu haben. Am Montag waren Feuerwehr und Rettungsdienst im Großeinsatz an der Schule. 28 Schüler kamen mit brennenden Augen und gereizten Atemwegen in Krankenhäuser. Heute meldete sich der 13-jährige bei der Polizei in Lüdinghausen. Er habe auf dem Schulhof eine Dose mit Pfefferspray gefunden und dann später im Vorraum der Mensa damit rumgesprüht. Ihm sei klar, dass das dumm gewesen ist.