31.01.17 - 06:34

Städte und Gemeinden legen Sicherheitskonzepte für Karneval fest

In den Läden sehen Sie schon Kostüme und Luftschlangen - Karneval wirft seine Schatten im Kreis voraus. Damit wir alle in ein paar Wochen friedlich feiern, überprüfen Städte und Gemeinden mit den Karnevalsvereinen ihre Sicherheitskonzepte. Olfen hat sein Konzept jetzt vorgestellt: Mehr Mülltonnen für Glasflaschen sollen eine Scherbenflut verhindern. In diesen Tagen entscheiden Organisatoren noch über Betonpoller an einigen Zufahrten. Das soll verhindern, dass Autos oder Lastwagen unkontrolliert durchbrettern und Besucher in Gefahr bringen. Auch in Havixbeck ist das im Gespräch. Ottmarsbocholt siehts gelassener, Sperren gibt es hier nicht.