31.01.17 - 15:05

Stimmenfang mit Polit-Prominenz im Wahljahr 2017

Im Mai wählen wir den neuen Landtag und wenige Monate später den neuen Bundestag. Der Wahlkampf beginnt an Fahrt und plötzlich entdeckt die Politprominenz den Kreis Coesfeld und das Münsterland. Führende Köpfe aus Bundes- und Landespolitik gehen bei uns für ihre Parteien auf Stimmenfang.Den Anfang macht heute Abend der CDU Landeschef Armin Laschet. Er kommt in den Kapitelsaal der Burg Lüdinghausen. Dann bleibt es erstmal wieder drei Wochen ruhig, bevor sich bekannte Gesichter die Klinke in die Hand geben. SPD Minsterpräsidentin Hannelore Kraft kommt auf einen Spaziergang in Nordkirchen vorbei. Schaut sich die Ortskernentwicklung und die Kinderheilstätte an. Die Grünen feiern kurz darauf mit dem ehemaligen Bundesumweltminister Jürgen Trittin ihren Veilchendienstag im Coesfelder Brauhaus. Am Tag darauf kommt dann FDP Bundeschef Christian Lindner, ebenfalls ins Brauhaus Stephanus. Die Linke im Kreis hofft noch, prominente Stimmenfänger organisiert zu bekommen, die Kreis AfD will sich nach dem Rücktritt ihres Kreisvorstands vor einigen Wochen erstmal selbst neu aufstellen.



Wahlkampfarenen im Kreis Coesfeld (chronologisch):



⦁ CDU, Dienstag 31.01.17, 19:00 Uhr Kapitalsaal Burg Lüdinghausen, Armin Laschet, CDU Landeschef

⦁ SPD, Montag 20.02.17, Nordkirchen Ortskernbegehung und Kinderheilstätte, Hannelore Kraft, NRW-Ministerpräsidentin

⦁ Grüne, Dienstag 28.02.17, 19:00 Uhr Brauhaus Coesfeld, Veilchendienstag, Jürgen Trittin, ehem. Bundesumweltminister

⦁ FDP, Mittwoch 01.03.17, 18:00 Uhr Brauhaus Coesfeld, Aschermittwoch, Christian Linder, Bundesparteichef

⦁ Linke, planen noch, sehen als einer der kleinsten Wahlkreise aber kaum Chancen, Parteiprominenz zu locken

⦁ AfD, will erst den neuen Kreisvorstand auf die Beine stellen (Wahl 2.-3. Februarwoche), dann erst Wahlkampftermine