31.01.17 - 19:38

Warnstreik bei angestellten Lehrern - Unterricht findet statt

Angestellte Lehrer aus dem Kreis Coesfeld und dem Münsterland gehen morgen für mehr Geld auf die Straße. Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft ruft zu einem ganztägigen Warnstreik auf. Damit verbunden ist eine Kundgebung in Münster. Unterricht an den Schulen im Kreis Coesfeld sollte deswegen nicht ausfallen. Die angestellten Lehrer sind hier in der Minderheit und verbeamteten Lehrer dürfen nicht streiken. Das Schulministerium von NRW verweist darauf, dass auch an dem angekündigten Streiktag am Mittwoch die Schulpflicht besteht und dass die Schulen dementsprechend zur Aufsicht der Schüler verpflichtet

sind. Eine Möglichkeit für die vom Streik betroffenen Schulen wäre,

Lerngruppen zusammenzulegen, damit der Unterricht nicht ausfällt. Die

konkreten Maßnahmen hingen aber von der jeweiligen Situation vor Ort

ab. Der Warnstreik der angestellten Lehrer soll Druck machen im Tarifstreit des öffentlichen Dienstes. Die Gewerkschaften haben weitere Aktionen in anderen Bereichen für die kommenden Tage angekündigt.