31.01.17 - 06:35

Zu wenig Platz im Kindergarten Schapdetten - Eltern sorgen sich um die Zukunft des Dorfes

Auf geht es heute Morgen zur Schule und zum Kindergarten. Einige Eltern in Schapdetten nehmen sich heute Morgen ein bisschen mehr Zeit. Sie haben eine Menge zu diskutieren. Vor anderthalb Jahren hat die Grundschule im Dorf geschlossen, weil es zu wenig Kinder gab. Jetzt gibt es ein umgekehrtes Problem. Die Plätze im Dorfkindergarten reichen nicht aus, um alle Kinder aufzunehmen. Melanie Gausepohl vom Elternrat befürchtet, dass Eltern dazu verdonnert werden, ihre Kinder nach Nottuln zu fahren. Für viele wäre das eine Zumutung. Viele Eltern hätten zum Beispiel gar kein zweites Auto und könnten dementsprechend nicht fahren. Einige Betroffene schauen aus dem Fenster auf den Kindergarten im Dorf - da sei es unmöglich, das Kind dann nach Nottuln in die Kita zu bringen.

Die Gemeinde und das Kreisjugendamt sagen, es sei noch nichts entschieden. Heute gibt es ein erstes Abstimmungsgespräch. Dann sitzt auch der Träger mit am Tisch. Bis März muss eine Lösung stehen. Für die Eltern sehe die so aus: eine zusätzliche Gruppe im Dorfkindergarten, auch in einem Ausweichraum oder einem Container.