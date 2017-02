01.02.17 - 12:39

Angestellte Lehrer aus dem Kreis Coesfeld demonstrieren in Münster

Der Warnstreik der angestellten Lehrer im Kreis Coesfeld hat heute Mittag seinen Höhepunkt erreicht. 300 angestellte Lehrer stehen vor dem Rathaus bei der Kundgebung. Die Anforderungen in der Schule wachsen immer mehr - der Lohn wächst nicht mit. Ein Angebot von den Arbeitgebern gibt es bislang noch nicht. Das geht gar nicht, sagt die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft. Die Stimmung in Münster ist kämpferisch und die nächste Aktion steht auch schon fest. Am Donnerstag in einer Woche geht es nach Düsseldorf. Angestellte Lehrer aus dem Kreis Coesfeld und dem Münsterland fahren dann mit Bussen los. Die Gewerkschaft fordert sechs Prozent mehr Geld – die Arbeitgeber haben sich bislang noch nicht bewegt.