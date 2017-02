01.02.17 - 06:53

Angestellte Lehrer aus dem Kreis Coesfeld streiken - trotzdem sind Schüler beaufsichtigt

Dieser Tag startet für angestellte Lehrer im Kreis heute mal anders. Sie machen sich heute nicht auf den Weg in die Schule, sondern folgen dem Aufruf der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft zum Warnstreik. Bei einer Kundgebung in Münster demonstrieren sie am Vormittag für mehr Geld und faire Arbeitsbedingungen. Mit dabei ist unter anderem Dietmar Fliß-Falinski, angestellter Lehrer an der Lambertusgrundschule in Ascheberg. Ihn ärgert, dass die Anforderungen an Lehrer ständig wachsen, bei der Bezahlung aber Stillstand herrscht. Als er vor 16 Jahren angefangen habe, hieß es noch: Lehrer haben morgens Recht und nachmittags frei. Heute klinge das anders in Gesprächen mit Eltern: "Ihre Arbeit möchte ich nicht machen!" Die Kinder und die Umstände seien schwieriger geworden, wie beispielsweise Inklusion und die Integration von Flüchtlingskindern. Die Anforderungen seien immens.

Der Unterricht im Kreis Coesfeld dürfte trotz des Warnstreiks heute weitgehend normal laufen. Verbeamtete Lehrer dürfen nicht streiken. Und das Landesschulministerium sagt: Schulen sind zur Aufsicht der Schüler verpflichtet und müssen für mögliche Lücken eine Lösung finden.