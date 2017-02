01.02.17 - 12:33

Arbeiten auf der Ortsdurchfahrt in Lette nehmen Fahrt auf

In Lette warten Sie ab Montag auf der Ortsdurchfahrt in Richtung Coesfeld vor einer Baustellenampel. Nervig, geht aber nicht anders. Denn dann starten endlich die Arbeiten für den ersten Baustein des Straßen-Umbaus. Die Straße ist dann halb gesperrt. Eigentlich sollten die Arbeiter schon längst zugange sein, aber immer wieder hatte das Wetter dem Projekt einen Strich durch die Rechnung gemacht. Die Bushaltestelle an der Coesfelder Straße an der Tankstelle Uckelmann vergrößert sich und eine Verkehrsinsel kommt für mehr Sicherheit auf die Straße. Erst sind die Arbeiter auf der westlichen Seite am Werk, das dauert gut einen Monat. Dann geht es auf der östlichen Seite weiter. Von der Paßstiege aus kommen Sie während der Arbeiten nicht mehr auf die Coesfelder Straße. Die Tankstelle ist aber zu allen Zeiten befahrbar. Spielt das Wetter mit, bleibt der Frost fern und gibt es keinen Dauerregen, sind die Arbeiten im März fertig.