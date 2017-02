01.02.17 - 06:52

Ausgebüxte Rinder in Coesfeld unterwegs

Ein Rinder-Ausflug in Coesfeld hat heute Morgen für fast alle Tiere ein jähes Ende genommen. Die Gruppe steht in der Nähe der Freilichtbühne auf einer Wiese und wartet auf ihr Taxi – den Anhänger – in den Stall. Acht Rinder waren heute Morgen ausgebüxt. Ein Rind ist noch auf der Flucht, aber Polizei, der Landwirt und mehrere Nachbarn sind ihm auf der Spur. Fahren Sie vorsichtig auf der Bundesstraße 474 oder auf der Landstraße nach Hochmoor. Radio Kiepenkerl informiert Sie, sobald der tierische Einsatz beendet ist.