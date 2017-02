01.02.17 - 06:46

Baumfällarbeiten an Bulderner Straße in Senden

Die Schulbusse fahren heute Morgen noch ungestört in Senden über die Bulderner Straße. Ab 8 Uhr müssen Sie Wartezeiten in Kauf nehmen. Sie haben hier nur eine Fahrspur frei. Arbeiter sägen 20 Bäume an der Straße um. Die müssen weg, die Wurzeln machen Straße, Geh- und Radweg kaputt. Ende der Woche wollen die Arbeiter fertig sein. Mitte Juli kommen die Schäden in der Straße weg, damit Autofahrer, Fußgänger und Fahrradfahrer hier wieder sicher unterwegs sind.