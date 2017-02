01.02.17 - 06:49

Grundschule Lette bleibt katholische Bekenntnischule

Darüber spricht heute Morgen ganz Lette: Die Grundschule bleibt katholisch! Das haben Eltern entschieden. Am Nachmittag hatte die Stadt die Stimmen ausgezählt. Eltern hatten darüber abgestimmt, ob die Schule künftig eine christliche Gemeinschaftsschule sein soll. Dafür gab es zu wenige Stimmen. Elternvertreter Jürgen Sicking ist enttäuscht. Er war für die Gemeinschaftsschule. Jetzt grübelt er, ob es noch eine Wahl geben sollte. Sein Sohn geht noch ein Jahr in die Grundschule. Rein gesetzlich wäre es möglich, noch eine Abstimmung zu machen. Allerdings sei es verfrüht zu sagen, ob er das Thema in der Elternpflegschaft erneut aufnimmt.

Seit dem vergangenen Sommer diskutiert Lette. Knackpunkt war: Als katholische Bekenntnisschule durfte sie keine evangelische Lehrerin einstellen, weil es auch eine katholische Bewerberin gab.