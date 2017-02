01.02.17 - 14:52

Salze sollen Gestank in Olfen vertreiben

Anwohner rund um den Dammweg in Olfen rümpfen regelmäßig angewiedert die Nase. Faulgase steigen aus der Kanalisation hoch. Die Stadt will jetzt spezielle Salze dem Abwasser zusetzen und hofft damit den Gestank zu vertreiben. Die Salze sind biologisch abbaubar und damit umweltverträglich. Ende der Woche startet die Stadt einen Testlauf. Stinkt es nach ein paar Wochen trotz Salzen noch, kommt Plan B ins Spiel. Dabei würde die Stadt zusätzliche Pumpen zwischen dem Ferienpark Schlieker und der Alten Fahrt einbauen. Auf dieser Strecke liegt nämlich das Problem. Nur geringe Mengen Abwasser laufen hier durch das Rohr, deshalb ist der Druck gering, das Wasser steht länger und es bilden sich Faulgase. Durch zusätzlich Pumpen ließe sich das ändern. Allerdings plant die Stadt künftig mehr Häuser an die Abwasserleitung anzuschließen. Dann würde sich das Problem auch ohne teure Pumpen erledigen. Die Stadt hofft deshalb, dass die Salze als Zwischenlösung funktionieren.